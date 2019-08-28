Стена здания обрушилась на людей в Новосибирске

В Новосибирске обрушилась стена здания, находящегося на реконструкции. Начата спасательная операция, по предварительным оценкам, под завалами могут находится до 11 человек, сообщает телеканал "360".
На место происшествия уже прибыл и. о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и следователи-криминалисты. Правоохранители проводят опрос свидетелей, возбуждено уголовное дело, пишет RT. Жертвами трагедии стали как минимум два человека.
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