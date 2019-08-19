В Подмосковье мужчина похитил 100 метров рельсов

Житель Павловского Посада похитил рельсы с железнодорожного полотна. Инцидент произошел в лесополосе недалеко от улицы Невского в Электрогорске. Злоумышленника задержали правоохранители, сообщает пресс-служба областного МВД.
По предварительной версии, молодой человек попросил рабочих демонтировать и перевезти около 100 метров рельсов в пункт приема металла. Сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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