В Москве мужчина сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes

В Москве мужчина сдал в ломбард за три миллиона рублей взятый в аренду Mercedes. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на отделение МВД России по Таганскому району города.
В компании по аренде автомобилей хватились тогда, когда клиент перестал выходить на связь. Mercedes отыскали с помощью GPS-трэкера. По факту инцидента начата проверка. Правоохранители ищут мужчину, провернувшего незаконную сделку. Другие подробности пока не уточняются.
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