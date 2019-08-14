Число пострадавших от взрывов в Ачинске выросло до 40

В Красноярском крае растет число пострадавших от взрывов на военном складе под Ачинском. По последним данным, ранения получили 40 человек: 15 из них получили травмы во время первой волны, один погиб, передает RT. В больницах остаются восемь потерпевших, еще 31 человеку медицинская помощь оказана амбулаторно.
Напомним, что ЧП случилось 5 августа. Взрывы возобновились 9 августа в связи с попаданием молнии, сообщает "Москва 24".
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