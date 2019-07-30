Вскрылись пикантные подробности жизни зарезанной в Москве модели

Жестокое убийство участницы конкурса Miss Maxim. Оказывается, Екатерина Карагланова вела довольно специфический для среднестатистической россиянки образ жизни.

Известно, что девушка училась в ординатуре МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт) и бала активной инста-блогершей. На ее аккаунт было подписано более 86 тысяч человек.

Карагаланова (это псевдоним, настоящая фамилия – Семочкина – Прим. ред.) любила путешествовать. Греция, Италия, Герсания, Австрия, Франция, Доминикана, ОАЭ, Испания, Португалия. За последние полгода, несколько лет назад перебравшаяся от живущих в Мытищах родителей в Москву девушка объехала полмира.

Жила красавица на широкую ногу: брендовая одежда, рестораны, узнаваемые пейзажи лучших городов мира. У Екатерины было очень много поклонников. Среди них были и мужчины, старше ее на 10-15 лет, передает сайт "Комсомольская правда". Так, с неким 52-летним бизнесменом модель планировала в конце июля отправиться в Голландию.

По предварительным данным, погибшая состояла в отношениях с двумя мужчинами – один из них узнал о сопернике и решил поквитаться с девушкой, после чего сбежал в Европу, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также известно, что большое количество ухажеров могло быть обусловлено деятельностью погибшей. Следователи нашли фото девушки на сайтах, специализирующихся на эскорте.

Друзья не отрицают, что Карагланова могла заниматься эскорт-услугами. "Мне присылали ее фотки, где она была не совсем одетая, и у меня допытывались. Может быть, мне надо было ей написать, но я сказала, что не собираюсь о ней ничего говорить… Мне писали, что она занимается не тем, чем надо. Говорили, что она этим еще со школы занимается", – заявила подруга блогерши.

По последним данным, у следствия есть подозреваемый в убийстве модели. Мужчину задержали, передает Telegram-канал КП. Камера видеонаблюдения, установленная в подъезде дома, где расправились с Екатериной, сняла странного незнакомца. Он вошел, словно пряча лицо, опустив кепку на глаза. Спустя примерно час вышел в перчатках и с небольшим чемоданом.

Предполагают, что модель была убита в ночь на 23 июля. В ту ночь живущие этажом ниже соседи слышали странные звуки. "Видимо, в этот момент девушку убивали... Но мы подумали, что это кто-то просто мебель передвигает или что-то еще", – поделилась одна из местных жительниц.

Тело Екатерины Караглановой нашли в квартире в престижном районе Раменки утром 27 июля. Окровавленное тело девушки лежало в центре комнаты поверх большого чемодана. Из одежды на ней был только пояс для чулок. Екатерина скончалась от потери крови, убийца нанес ей пять ударом ножом. Как писали "Дни.ру", девушка мечтала построить успешную карьеру модели и даже приняла участие в конкурсе красоты в 2018 году.