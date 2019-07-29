Участницу конкурса Miss Maxim 2018 убили в Москве с особой жестокостью

Модель и блогер Екатерина Карагланова найдена убитой в московской квартире. Детали преступления способны потрясти даже самых стойких.
Труп 24-летней девушки был спрятан в чемодане. Ее подруга Ольга рассказала, как модель провела последние дни перед смертью, и предположила, что могло случиться.
Выяснилось, что незадолго до трагедии Екатерина путешествовала. Несколько дней назад она вернулась из Греции. "Читаю в новостях и не могу поверить", – сказала ее знакомая.
Ольга отметила, что Екатерина сильно изменилась в последнее время. Молодой красавице приходили странные сообщения, а злые языки распространяли информацию о том, что она оказывает интимные услуги.
"Мне она сама писала, что, мол, кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась. Я восприняла это как детский лепет: завистники всегда бывают", – цитирует девушку сайт "Комсомольская правда".
Близкие также заметили изменения в характере и жизни Кати. По их словам, из провинциальной скромницы она превратилась в столичную особу: стала посещать рестораны и покупать дорогую одежду.
Карагланова мечтала построить карьеру модели и даже приняла участие в конкурсе красоты в 2018 году. Теперь следователям предстоит выяснить, по чьей вине оборвалась жизнь девушки.
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