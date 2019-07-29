В Италии женщину убило ударом молнии во время пробежки

В Италии, недалеко от границы с Австрией, женщину убило ударом молнии. ЧП случилось в Альпах во время пробежки.
Cпасатели нашли 45-летнюю женщину живой между долинами Сарентино и Пассирия. Пострадавшая скончалась вскоре после госпитализации. По данным телеканала "360", она была гражданкой Норвегии.
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