В Петербурге более 50 человек отравились шаурмой

По последним данным, 53 человека отравились шаурмой в кафе "Евро Кебаб" в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Согласно информации агентства, 31 пострадавший находится в больнице. Состояние госпитализированных врачи оценивают как удовлетворительное. Как выяснили специалисты ведомства, в чесночном соусе, который работники заведения добавляли в блюдо, была сальмонелла. Работа кафе приостановлена.
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