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Происшествия

Охранник "Пятерочки" задушил покупателя

прочитано 1628 раз

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении охранника магазина "Пятерочка", задушившего подозреваемого в краже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Следственный комитет. 

ЧП случилось вечером 22 июня в Электростали. Сотрудники заподозрили покупателя в краже и обратились к охраннику. Подозреваемого отвели в подсобку для беседы с заместителем директора. 

Как передает Life, покупатель стал угрожать расправой персоналу и набросился с кулаками на замдиректора. Охранник "Пятерочки" вмешался в потасовку и скрутил молодого человека. Мужчина не рассчитал силы и задушил покупателя. По данным экспертизы, смерть наступила от механической асфиксии тупым предметом.

Автор: Полина Крылова2 июля 2019, 13:47

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В пятерочках одни дебилы работают и на кассе все пробивается дороже чем на ценниках....
1

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