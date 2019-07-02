Охранник "Пятерочки" задушил покупателя

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении охранника магазина "Пятерочка", задушившего подозреваемого в краже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Следственный комитет.

ЧП случилось вечером 22 июня в Электростали. Сотрудники заподозрили покупателя в краже и обратились к охраннику. Подозреваемого отвели в подсобку для беседы с заместителем директора.

Как передает Life, покупатель стал угрожать расправой персоналу и набросился с кулаками на замдиректора. Охранник "Пятерочки" вмешался в потасовку и скрутил молодого человека. Мужчина не рассчитал силы и задушил покупателя. По данным экспертизы, смерть наступила от механической асфиксии тупым предметом.