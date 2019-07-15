В Подмосковье спасли провалившегося в болото мужчину

В подмосковном Видном прохожие спасли мужчину, который провалился в болото. Он провел в западне больше часа.
Как рассказали местные жители, мужчина отдыхал с друзьями во дворе, когда решил ненадолго отлучиться по делам. Он подошел к склону, оступился и упал в болото. На помощь ему пришли очевидцы. Пострадавшего доставили в больницу с ссадинами и ранами в области спины, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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