В Подмосковье спасли провалившегося в болото мужчину

В подмосковном Видном прохожие спасли мужчину, который провалился в болото. Он провел в западне больше часа.

Как рассказали местные жители, мужчина отдыхал с друзьями во дворе, когда решил ненадолго отлучиться по делам. Он подошел к склону, оступился и упал в болото. На помощь ему пришли очевидцы. Пострадавшего доставили в больницу с ссадинами и ранами в области спины, передает сайт "Подмосковье сегодня".