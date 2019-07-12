"Неправильный выбор": страшная смерть дочери русского миллионера в Лондоне
Врачи оказались бессильны, хотя дочь русского миллионера сразу же доставили в больницу. Говорят, что Екатерина Цуканова приняла несколько видов наркотиков. Девушке стало плохо после того, как она вернулась с вечеринки. Полиция начала расследование, выясняются обстоятельства трагедии.
Скрипачка Екатерина Цуканова родилась в Лондоне в 2002 году. Внучка бывшего министра сельского хозяйства Дагестана, дочь русского миллионера-банкира и продюсера росла в окружении людей искусства. Екатерину называли подающим большие надежды музыкантом. Она впервые вышла на сцену в пять лет, училась в Королевском музыкальном колледже, а позже – в частной школе Wycombe Abbey.
"Она только что выступала в Королевском оперном театре, и у нее были планы на будущее. У нее даже была доска в спальне с расписанием всех ее концертов. Моя дочь была очень счастлива, у нее было такое светлое будущее. Она была очень умной девочкой, но сделала всего один неправильный выбор", – приводит слова отца Екатерины, Игоря Цуканова, "Комсомольская правда".
В свои 17 лет дочь русского миллионера много путешествовала. Екатерина выступала с выдающимися дирижерами, играла концерт Баха с маэстро Владимиром Спиваковым. В прошлом году, на фестивале в Италии, Екатерину Цуканову назвали лучшим молодым музыкантом года.
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