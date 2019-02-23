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Известный ведущий умер от передозировки во время секса с мужчиной

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Стали известны результаты вскрытия известного американского ведущего новостей Кристофера Берроуза, тело которого было обнаружено на полу гостиничного номера в Калифорнии еще в конце 2018 года, передает "Газета.ру". Сообщается, что причиной смерти мужчины стала передозировка наркотиков.

Сообщается, что Кристофер Берроуз занимался сексом с мужчиной, одновременно с этим употребляя метамфетамин. В какой-то момент ему стало плохо. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть ведущего.

23 февраля 2019, 15:14

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