Известный ведущий умер от передозировки во время секса с мужчиной

Стали известны результаты вскрытия известного американского ведущего новостей Кристофера Берроуза, тело которого было обнаружено на полу гостиничного номера в Калифорнии еще в конце 2018 года, передает "Газета.ру". Сообщается, что причиной смерти мужчины стала передозировка наркотиков.

Сообщается, что Кристофер Берроуз занимался сексом с мужчиной, одновременно с этим употребляя метамфетамин. В какой-то момент ему стало плохо. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть ведущего.