Сын российского миллиардера Саркисова впал в кому после передозировки
Сын российского миллиардера, совладельца "РЕСО-Гарантии", Сергея Саркисова был срочно госпитализирован после передозировки неизвестными препаратами в одном из ночных клубов столицы. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел еще 14 апреля. Парню стало плохо и он потерял сознание. Когда его доставили в одну из столичных клиник, он впал в кому и некоторые время находился в реанимации. Сейчас, по данным канала, опасность миновала, Саркисова-младшего перевели в сначала в инфекционное отделение, а затем в терапевтическое.
О нынешнем состоянии Саркисова-младшего не сообщается. Официальные источники пока не прокомментировали эту информацию. Согласно данным Википедии, Саркисов-младший родился 5 октября 1998 года и является студентом факультета международных экономических отношений МГИМО. Он четвертый сын миллиардера, уточняет "Экспресс-газета".
Согласно рейтингу Forbes, Сергей Саркисов вместе с братом Николаем входят в число самых богатых людей в России. Их совместный капитал в прошлом году оценивался в 1,5 миллиарда долларов.
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