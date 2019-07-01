Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16

Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 16. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Минздраве региона.
Ранее МВД публиковало официальные данные о 12 погибших. Пострадавшими от стихии признаны 760 человек, 153 из них госпитализированы. Согласно информации МЧС по области, более 300 добровольцев помогают работать с пострадавшими. Наибольший урон паводок нанес городу Тулун, который властям пришлось эвакуировать полностью. В связи с происходящим в Иркутской области действует режим ЧС.
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