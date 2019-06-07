На юго-востоке столицы неизвестные избили и ограбили безработного

На юго-востоке столицы трое неизвестных совершили разбойное нападение на безработного. Они жестоко избили мужчину, после чего, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали 100 рублей. После ограбления злоумышленники скрылись с места происшествия.
Пострадавший обратился за помощью к медикам и написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, передает "Вечерняя Москва".
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