Мужчина с ножом напал на полицейских

В Париже на улице Конвенсьон мужчина напал с ножом на полицейских. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Le Parisien.
Во вторник, 4 июня, злоумышленник набросился на велосипедный патруль правоохранителей. По словам очевидцев, сначала преступник кинул в одного полицейского велосипед, после чего стал угрожать ему ножом. Другой страж порядка выстрелил ему в руку. Раненый попытался скрыться с места происшествия, но полицейские успели его задержать.
По факту случившегося проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.
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