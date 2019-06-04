В Подмосковье пассажир искусал таксиста

В Солнечногорском районе местный житель совершил дерзкое нападение на таксиста. О случившемся полицейским рассказал водитель.
Как сообщил пострадавший, клиент отказался оплатить проезд, после чего набросился на таксиста с кулаками. Чтобы успокоить дебошира, водитель достал травматический пистолет, однако вид оружия только сильнее разозлил нападавшего, передает сайт "Подмосковье сегодня". Мужчина искусал таксиста и даже попытался выдавить ему глаза, сообщает агентство НСН.
Пострадавший получил серьезные ранения головы и был доставлен в больницу. По факту произошедшего следователи проводят проверку.
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