Столичную школу эвакуировали из-за гранаты

В учебном заведении № 1252 на севере столицы была найдена граната времен Великой Отечественной войны. Преподавателей и учащихся срочно эвакуировали из здания школы, передает агентство "Москва".
На место происшествия прибыли эксперты по разминированию. По факту случившегося проводится проверка, передает "Москва 24".
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