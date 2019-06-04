"Останкино" проверяют из-за угрозы взрыва

Во вторник, 4 июня, в полицию поступило сообщение об угрозе минирования телевизионного центра "Останкино" на улице Королева в Москве. Специалисты проверяют полученную информацию, передает ТАСС. На место прибыли кинологи с собаками. Как уточняет "Царьград", сообщение об угрозе взрыва поступило от анонимного источника.
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