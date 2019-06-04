На юго-западе Москвы при пожаре погибли люди

В одной из квартир на юго-западе столицы произошел пожар. В результате ЧП погибли два человека.
Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Экстренным службам удалось устранить воспламенение, сообщает "Вечерняя Москва".
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