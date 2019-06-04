Приближающийся к Москве самолет готовится к экстренной посадке во Внуково
прочитано 628 раз
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 готовится к экстренной посадке во Внуково. Сообщается, что сработал датчик турбонаддува. Пилотами было принято решение вернуться в аэропорт. На борту воздушного судна находится 101 человек, передает РИА Новости.
Популярные темы форума
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Секс с бывшей
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Ищу человека!
Зачем обижают Бузову?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Как понравиться мужу в постели?
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Хочу забрать назад подарок
Как быстро набрать вес?
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Как избавиться от похмелья
Как сделать лицо худым
В сексе полный ноль
Жена зарабатывает больше меня
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Кто такие ханжи?
С кем дружил Тальков
Хочу уехать из России.
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею