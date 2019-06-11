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Происшествия

Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов

Могила Сергея Чуева. Фото: vk.com/nashebutovo
Спасавшие Сергея Чуева подростки поделились подробностями ЧП. Трагедия в Южном Бутово с каждым днем обрастает новыми деталями. 
прочитано 1143 раза

По словам двух подростков, которые стали участниками массовой драки и помогали вытащить борца из воды, на месте происшествия не было беременной девушки, о которой ранее сообщали СМИ. Они рассказали, что толпа мужчин приставала ко всем отдыхающим у пруда в Южном Бутово.

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По словам очевидца, все началось с замечания Сергея Чуева мужчине, который неприлично вел себя на мосту. Хулиган начал провоцировать борца и оскорблять его. Словесная перепалка переросла в драку. Спортсмен столкнул одного из нападавших в воду, но затем его самого скинули в пруд.

Бойня продолжилась в воде. При этом, по словам подростков, почувствовавшие свою безнаказанность хулиганы начали приставать к окружающим, передает телеканал "360". Ребята рассказали, что злоумышленники ударили нескольких женщин. Досталось и самим мальчишкам: одного стукнули по голове, а второй сломал руку, отбиваясь от озверевших мужчин.

Подозреваемые в трагедии в Южном Бутово. Фото: vk.com/zlaya_novorossia

Затем в драку Сергея Чуева и одного из подозреваемых вмешался еще один хулиган. Критическим моментом трагедии в Южном Бутово стало то, что мужчина ударил борца ногой по лицу, от чего тот потерял сознание и упал в воду. Подростки убежали и позвонили в службу спасения.

Вернувшись на место происшествия, мальчишки увидели, что Чуев был под водой. Другие очевидцы пытались с фонариками рассмотреть, не выбрался ли. Один из ребят бросился в воду. Там он и наткнулся на тело борца.

Напомним, трагедия в Южном Бутово разыгралась в ночь на 8 июня. Подозреваемые в громком деле об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

Автор: Валерия Нарская11 июня 2019, 17:10

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Хулиганы...убийцы ! И судя по фотографии все кавказцы!
Гость
Ответить
Эти здоровые кабаны с фото чем занимаются в России? Дворы метут или что? Может им с такими физическими данными на их родине применение найдут? Строить дома, дороги и тд?
1

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