Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов

Спасавшие Сергея Чуева подростки поделились подробностями ЧП. Трагедия в Южном Бутово с каждым днем обрастает новыми деталями.

По словам двух подростков, которые стали участниками массовой драки и помогали вытащить борца из воды, на месте происшествия не было беременной девушки, о которой ранее сообщали СМИ. Они рассказали, что толпа мужчин приставала ко всем отдыхающим у пруда в Южном Бутово.

По словам очевидца, все началось с замечания Сергея Чуева мужчине, который неприлично вел себя на мосту. Хулиган начал провоцировать борца и оскорблять его. Словесная перепалка переросла в драку. Спортсмен столкнул одного из нападавших в воду, но затем его самого скинули в пруд.

Бойня продолжилась в воде. При этом, по словам подростков, почувствовавшие свою безнаказанность хулиганы начали приставать к окружающим, передает телеканал "360". Ребята рассказали, что злоумышленники ударили нескольких женщин. Досталось и самим мальчишкам: одного стукнули по голове, а второй сломал руку, отбиваясь от озверевших мужчин.

Затем в драку Сергея Чуева и одного из подозреваемых вмешался еще один хулиган. Критическим моментом трагедии в Южном Бутово стало то, что мужчина ударил борца ногой по лицу, от чего тот потерял сознание и упал в воду. Подростки убежали и позвонили в службу спасения.

Вернувшись на место происшествия, мальчишки увидели, что Чуев был под водой. Другие очевидцы пытались с фонариками рассмотреть, не выбрался ли. Один из ребят бросился в воду. Там он и наткнулся на тело борца.

Напомним, трагедия в Южном Бутово разыгралась в ночь на 8 июня. Подозреваемые в громком деле об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева задержаны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.