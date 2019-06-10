Новый поворот в истории со зверским убийством мастера спорта в Москве

Подозреваемые в громком деле об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева задержаны. В грядущий понедельник им выберут выберут меру пресечения. Трагедия произошла в Южном Бутове.
Известно, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. В СМИ появлялись даже фотографии предполагаемых хулиганах, однако уверенно говорить о причастности тех или иных лиц к преступлению пока рано. Сейчас следователи восстанавливают картину произошедшего, передает "Пятый канал".
Напомним, что Сергей Чуев погиб в результате потасовки, которая произошла в Южном Бутове. По словам очевидцев, шумная компания подвыпивших гастарбайтеров приставала к беременной женщине. Спортсмен вступился за не нее, в результате чего был жестоео избит толпой и сброшен в пруд.
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