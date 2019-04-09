На Украине пиротехники подорвались на мине своих же военных

Во время разминирования территории возле насосной станции Северский Донец – Донбасс на подконтрольной украинским военным территории на мине подорвались пиротехники, передает "Царьград". Известно, что снаряд был установлен саперами Вооруженных сил Украины. В результате пострадавшего один военнослужащий погиб на месте, еще два человека получили тяжелые ранения.
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