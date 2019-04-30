20 ударов ножом: психопат зарезал кассира "Пятерочки" на глазах у покупателей

Мужчина зарезал кассира "Пятерочки" прямо на рабочем месте. Помочь девушке никто не решился.
Психопат наносил своей жертве удар за ударом в шею и живот. Медики насчитали около 20 ранений. Позже выяснилось, что мужчина знал потерпевшую. Она была его соседкой, с которой у них давно развивался конфликт. Убийца пил и постоянно устраивал по ночам дискотеки. Сейчас убийца задержан, передает Telegram-канал Life Shot.
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