Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Откровенное интервью Цымбалюк-Романовской Гороскоп Новости "Дома-2"

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20 ударов ножом: психопат зарезал кассира "Пятерочки" на глазах у покупателей

прочитано 448 раз

Мужчина зарезал кассира "Пятерочки" прямо на рабочем месте. Помочь девушке никто не решился.

Психопат наносил своей жертве удар за ударом в шею и живот. Медики насчитали около 20 ранений. Позже выяснилось, что мужчина знал потерпевшую. Она была его соседкой, с которой у них давно развивался конфликт. Убийца пил и постоянно устраивал по ночам дискотеки. Сейчас убийца задержан, передает Telegram-канал Life Shot.

30 апреля 2019, 17:27

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