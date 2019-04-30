На заводе в Москве нашли 14 боевых гранат

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат. Пока не ясно, каким образом снаряды попали на территорию объекта.
К заводу вызвали саперов. Обстоятельства произошедшего выясняются. Стоит отметить, что находки в виде оружия или боеприпасов не редкость. Некоторые предметы пытаются продать на так называемом черном рынке, передает телеканал "360". Хранение непроверенных боеприпасов представляет серьезную опасность для граждан.
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