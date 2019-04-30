Автомобиль протаранил торговый центр

30 апреля в Гамбурге неизвестный протаранил здание торгового центра. Автомобиль на полной скорости влетел в двери магазина и застрял на эскалаторе.
Посетителей торгового центра срочно эвакуировали. На место происшествия прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб, передает телеканал "360".
Согласно предварительной версии, за рулем Mercedes сидел пожилой мужчина. Он потерял контроль над управлением, когда выезжал со стоянки, уточняет агентство НСН.
Артистка дала откровенное интервью
Популярной актрисе потребовалась госпитализация
Артистка предстала в траурном виде
Подписчики заметили изменения в фигуре телеведущей
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Где найти достойную женщину?
Жениться лучше на мусульманке.
Мигранты..это зло?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Собачники афигели
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Не предложил выплатить мою ипотеку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Ищу девушку
Выйти замуж,это противно.
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Нет секса в отношениях
Почему все хотят изучать английский?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Когда замуж?
Юбка или джинсы?
Беременна от бывшего
Как часто ранние браки распадаются?
У Гордона жена таджик,ахаха
Хочу Ребенка
Квартира Началовой Юлии
Как вы относитесь к Лопыревой?
Бузова
Это Порашенка подстрикает зарад против России ?
Переспали на первом свидании
Машина в кредит
Голливудская диета
Диета на кашах