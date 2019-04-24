В Москве из храма похитили икону

Из Храма Всемилостивого Спаса в ТиНАО украли икону "Образа Пресвятой Богородицы с младенцем". Пропажу заметил настоятель церкви иерей Юрий Ермолин и сразу сообщил о случившемся полиции.
По предварительной версии, икону могла похитить одна из посетительниц храма во время вечерней литургии. Женщина скрылась с места происшествия на автомобиле Mercedes, передает "Вечерняя Москва".
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