В центре Москвы мужчину ударили ножом

В экстренные службы столицы поступило сообщение о ножевом ранении на Валовой улице в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что неустановленный мужчина нанес другому удар ножом в область живота. Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаным ранением. Позже правоохранители задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".