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Происшествия

Россияне погибли в катастрофе Boeing 737

Boeing 737. Фото: www.globallookpress.com
На борту потерпевшего крушение Boeing 737 были граждане 35 государств, а не 33, как сообщалось ранее. Среди погибших – трое граждан России.
прочитано 407 раз

Информацию о пассажирах разбившегося в Эфиопии самолета уточнили в авиакомпании Ethiopian Airlines. Как сообщили на пресс-конференции представители перевозчика, на борту Boeing 737 были трое россиян и семеро подданных Соединенного королевства.

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Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший рейсом ET 302 из Аддис-Абебы в кенийский Найроби, потерпел крушение всего через несколько минут после взлета. По данным сервиса Flightradar24, после взлета вертикальная скорость Boeing 737 была неустойчивой. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил.

Генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines рассказал, что перед крушением командир Boeing 737 сообщил о "трудностях" и запрашивал разрешения вернуться назад. По словам чиновника, лайнером управлял высококлассный пилот и у самолета не было никаких технических проблем, передает РБК.

Соболезнования родным и близким погибших уже выразили премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент России Владимир Путин. Телеграмма от имени президента России опубликована на сайте Кремля.

Автор: Андрей Евлампиев10 марта 2019, 16:22
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Операция на месте крушения А320

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