Россияне погибли в катастрофе Boeing 737
Информацию о пассажирах разбившегося в Эфиопии самолета уточнили в авиакомпании Ethiopian Airlines. Как сообщили на пресс-конференции представители перевозчика, на борту Boeing 737 были трое россиян и семеро подданных Соединенного королевства.
Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший рейсом ET 302 из Аддис-Абебы в кенийский Найроби, потерпел крушение всего через несколько минут после взлета. По данным сервиса Flightradar24, после взлета вертикальная скорость Boeing 737 была неустойчивой. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил.
Генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines рассказал, что перед крушением командир Boeing 737 сообщил о "трудностях" и запрашивал разрешения вернуться назад. По словам чиновника, лайнером управлял высококлассный пилот и у самолета не было никаких технических проблем, передает РБК.
Соболезнования родным и близким погибших уже выразили премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент России Владимир Путин. Телеграмма от имени президента России опубликована на сайте Кремля.
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