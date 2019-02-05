Известную пианистку задержали с партией наркотиков
Предположительно, наркотики – заключили стражи порядка, остановившие 27-летнюю девушку в подъезде дома на Открытом шоссе в Москве. При личном досмотре у пианистки изъяли сверток из скотча коричневого цвета с неизвестным веществом.
Вещество, найденное у пианистки, отправлено в лабораторию, проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, рассказал источник в правоохранительных органах столицы.
Пианистка Анна Коровушкина – известная в Сети личность. Девушка серьезно больна, она несколько лет собирала в интернете деньги на лечение редкого заболевания печени.
В то же время некоторые пользователи – среди них и друзья артистки – подозревают, что девушка тратит собранные средства не совсем по назначению. Поговаривают, что своей болезнью пианистка прикрывает наркозависимость.
При этом специалисты не отрицают, что пианистка может действительно страдать от серьезного заболевания. Однако бесконтрольное применение обезболивающих препаратов формирует у человека зависимость – поэтому принимать подобные медикаменты надо под строгим врачебным контролем, передает "Москва 24".
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