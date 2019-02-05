Известную пианистку задержали с партией наркотиков

Последние новости по делу Арашукова Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Вторник 5 февраля
Лента новостей
19:02
"Единая Россия" помогла алтайским поисковикам
18:58
"Он все врет": изможденная зависимостью Кафельникова разоблачила отца
18:52
Опасное смещение: ученые предсказали близкий конец света
18:50
Грязевой фонтан в Ростове попал на видео
18:30
В Горно-Алтайске скорая помощь попала в аварию
18:16
В Саратове организаторы квеста подожгли клиентов
17:57
Сбежавший из страны Шнуров демонстрирует семейную идиллию
17:56
Сибиряки устроили веселье на морозе
17:39
Потерявшей глаз художнице устроили безумную травлю
17:39
В России задержали легендарного музыканта
17:38
Малахов попался на подлой лжи о смерти Децла
17:26
Дума ограждает россиян от рекламы спайсов
16:48
"Единая Россия" предлагает снизить плату за вывоз мусора
16:45
"Хочу на волю": Кокорина разнесли за покаяние в СИЗО
16:45
Переделанную Кабаеву обругали за необратимые изменения во внешности
16:33
Возбуждено дело: в Уфе месячного младенца нашли мертвым
16:28
Врачи спасают Башмета после смертоносного пожара
16:27
"Кума Путина" заподозрили в госизмене
16:10
Падение метеорита над Россией сняли на видео
16:06
Рассекречен диагноз попавшей в больницу Тарасовой
16:06
Почему врачи не болеют в сезон простуд
15:54
Внебрачная дочь претендует на наследство Осина
15:39
Украина унизительно отомстила известной российской ведущей
15:29
Володин: Киев ограничивает права наблюдателей ради победы Порошенко
15:24
Участник "Дома-2" шокировал рассказом про оргии несовершеннолетних мальчиков
15:15
Медведев сделал внушение непонятливому Лукашенко
15:00
Выскочку Зеленского накажут за нападки на Порошенко
14:59
Малахов убил страшными подробностями смерти "беременной" от Киркорова
14:48
Россиянок убивает страшная болезнь
14:46
Под Москвой нашли труп 20-летней давности
14:34
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля 2019 года
14:11
Красавица-дочь Пугачевой заткнула за пояс соперниц
14:10
Певица Елка жестко ответила на вопросы о детях
14:06
Мария Порошина вышла в люди вместе с новорожденным сыном
13:56
"ЕР" призвала региональные власти к разумным тарифам на вывоз ТКО
13:50
Житель Вологодчины убил друга и уснул рядом с трупом
13:43
Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
13:32
"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
13:32
Тайные желания Бузовой стали достоянием общественности
13:17
Песни Лазарева потребовали запретить после скандала с ягодицами
13:05
Отвернувшийся от России Лукашенко сделал жесткое заявление
13:01
"Боюсь отдать дочь": замуж за уголовника
12:58
Обворожительная Седокова показала постельное фото
12:51
Абсолютно голая модель отказалась прикрывать свои прелести
12:42
"Скоро завалится арка": побывавшие на Крымском мосту бьют тревогу
12:42
Обмишурившаяся Вайкуле умоляет Агутина о прощении за подлость
12:37
У 44-летней Алферовой заподозрили беременность
12:36
Всплыли шокирующие причины грызни между Маркл и Миддлтон
12:30
Ресторан на Остоженке кормит гостей сигаретными бычками и губками для мытья посуды
12:19
"Пиаришься на трупе": докапывающуюся до истины Борисову затравили
12:13
"Банды Индостана": самый дорогой фильм Болливуда выходит в прокат
11:44
Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
11:36
40 миллионов дали на "уничтожение" Пугачевой
11:21
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
11:18
"Урок усвоил": изнывающий в СИЗО Кокорин просится на свободу
11:11
"Платят две тысячи": автора хита "Белые розы" бросили в нищете
11:09
Хам Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
10:45
"Я с ней согласен": Познер влез в скандал с Собчак и Виторганом
10:44
"Так и не пересеклись": знаменитый артист рассекретил последний разговор с Децлом
10:27
Мужчина прожил четыре года с зубочисткой в сердце
09:53
Изуродованная пластикой звезда "Дома-2" молит о помощи
09:51
Опытная Джоли учит 17-летнего сына окручивать женщин
09:38
Что стоит за публичным покаянием Влада Соколовского
09:07
Мать Тимати рассказала о смерти из-за рака
08:59
Жесткое падение Моуринью на льду попало на видео
08:41
"Все закончилось": Билан сделал непростой выбор
08:13
Россиян решили избавить от рабства ЖКХ
08:12
"Корабли точно пройдут": заявление Порошенко о новой провокации у Крымского моста
06:55
Смерть Децла вызвала волну негодования
01:16
Через месяц после свадьбы: муж пышки из шоу "Дом-2" сбежал в неизвестном направлении
23:35
Звезду "Мажора" разнесли за критику России
22:00
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
21:58
"Я не готов лицемерить": Децл дал интервью за неделю до смерти
21:49
Татьяна Тарасова перенесла сложную операцию
21:04
Погибли двое: в Удмуртии легковушка вылетела под грузовик
20:59
Взбешенную Волочкову поймали около полицейского участка
20:36
Магазин в Нижнем Тагиле отказался заявлять о воровстве
20:27
Как родные поделят наследство Децла
20:02
В Тюмени сотрудник банка украл у клиентов 2,7 миллиона
19:56
В Омске столкнулись три машины
19:43
Любимец публики принц Гарри бесследно исчез
19:41
В Нижнем Новгороде при пожаре погиб мужчина
19:28
"Единая Россия" займется транспортной безопасностью
19:24
Под Ростовом мужчина попал под поезд
19:04
Плющенко рассказал о "мужской дружбе" с Ягудиным
18:43
"Она психически больна": сексоголик Шац избавился от надоевшей Лазаревой
18:35
В ДТП в Башкирии погибли четыре человека
18:31
Повторит судьбу Скрипалей: Елизавете II грозит опасность
18:25
Стало известно о разрыве Гигинеишвили и Оболенцевой
17:47
Здоровье заразившихся паразитами ульяновских курсантов вне опасности
17:41
Глушаков внезапно отказался от детей и алиментов
17:32
В американском сегменте МКС прорвало туалет
17:12
Супруг Елизаветы II занялся продажей подержанных авто
17:08
Под Москвой курьера ограбили на 100 тысяч
17:02
Какая похабщина: онкобольная звезда "Дома-2" показала на фото из ванной "мокрую кисоньку"
17:02
"Единая Россия" выступила против введения штрафов для учителей
16:57
Тимошенко врезала наглецу Порошенко
16:55
В Башкирии при пожаре погиб ребенок
16:48
Вероломное предательство отца довело Децла до могилы
16:42
Увлечение соцсетями признали безопасным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Предавший Путина Лукашенко нашел нового союзника
Хотел инсценировать смерть: трагический уход Децла вызвал вопросы
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Покинувшая Россию Бузова растаяла от счастья
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
Происшествия

Известную пианистку задержали с партией наркотиков

Кадр youtube.com
Подозрительный сверток изъяли полицейские у известной пианистки Анны Коровушкиной. Артистку задержали, содержимое пакета отправлено на исследование.
прочитано 643 раза

Предположительно, наркотики – заключили стражи порядка, остановившие 27-летнюю девушку в подъезде дома на Открытом шоссе в Москве. При личном досмотре у пианистки изъяли сверток из скотча коричневого цвета с неизвестным веществом.

ПО ТЕМЕ

Под Москвой у пенсионерки нашли сверток с наркотиками

Под Тюменью задержан водитель с наркотиками в гипсе

Вещество, найденное у пианистки, отправлено в лабораторию, проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Пианистка Анна Коровушкина – известная в Сети личность. Девушка серьезно больна, она несколько лет собирала в интернете деньги на лечение редкого заболевания печени.

В то же время некоторые пользователи – среди них и друзья артистки – подозревают, что девушка тратит собранные средства не совсем по назначению. Поговаривают, что своей болезнью пианистка прикрывает наркозависимость.

При этом специалисты не отрицают, что пианистка может действительно страдать от серьезного заболевания. Однако бесконтрольное применение обезболивающих препаратов формирует у человека зависимость – поэтому принимать подобные медикаменты надо под строгим врачебным контролем, передает "Москва 24".

Автор: Андрей Евлампиев5 февраля 2019, 18:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитые жертвы наркотиков

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выскочку Зеленского накажут за нападки на Порошенко
Отвернувшийся от России Лукашенко сделал жесткое заявление
Сделано заявление о госперевороте на Украине
Захарова влепила пощечину лжецу Макрону

Шоу-бизнес

"Он все врет": изможденная зависимостью Кафельникова разоблачила отца
Сенсационные результаты экспертизы Децла: были наркотики?
Сбежавший из страны Шнуров демонстрирует семейную идиллию
Малахов попался на подлой лжи о смерти Децла

Проишествия

Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитском
Есть погибшие: в центре Москвы загорелся дом с квартирами Сафронова и Дапкунайте
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой

Своим успехом Примадонна обязана другим людям
Шоу-бизнес

Сбежавший из страны Шнуров демонстрирует семейную идиллию

Артист кажется счастливым

Шоу-бизнес

Врачи спасают Башмета после смертоносного пожара

Маэстро стало плохо
Шоу-бизнес

У 44-летней Алферовой заподозрили беременность

Актриса предстала в наряде, акцентирующем внимание на животе

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева

Фоторепортажи

Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

Любовница вышвырнула жену Глушакова из роскошного дома
"Урок усвоил": изнывающий в СИЗО Кокорин просится на свободу
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву

Регионы

Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
Призрак Аршавина терроризирует россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru