"Спасите!": жалостное обращение Цымбалюк-Романовской довело до слез

Украинская пианистка опубликовала трогательный пост на своей странице в Facebook. Поклонники поспешили поддержать Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Звезда обратилась за помощью к подписчикам. Она попросила неравнодушных жителей Волгограда приютить щенков, которые недавно потеряли маму. Животных могут скоро усыпить из-за жалоб обитателей района. К своему посту пианистка прикрепила фотографии малышей.

"Обычно не делаю репосты, но сейчас не могу отказать. То ли потому, что эти щенки из Волгограда, то ли потому, что они просто такие хорошенькие. Срочно нужна помощь! Четыре щенка находятся на продскладе. Руководство собирается их уничтожить из-за жалоб жителей на большое количество собак в районе. Их маму уже отравили", – написала Виталина-Цымбалюк-Романовская.

Она добавила, что пристроить нескольких щенят ей помог Алексей Ягудин. "Нам уже помог Алексей Ягудин, с его помощью было пристроено трое щенков. Но несколько дней никто не звонит! Спасет даже передержка! Спасите их жизни!" – заключила пианистка.

Пользователи не смогли пройти мимо такого поста и похвалили Виталину Цымбалюк-Романовскую за то, что находит время для помощи беззащитным существам. Они пожелали, чтобы питомцы поскорее обрели добрых и заботливых хозяев. "Молодец, Виталина! Надо помогать нашим братьям меньшим!", "Как их всех жалко!", "Виталиночка, не грустите. Все хорошо, а будет еще лучше. Счастья и хорошего настроения!", "Вот бы поскорее нашлись хозяева!" – написали комментаторы.