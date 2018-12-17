Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской
Перовский районный суд Москвы отклонил иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда Виталины Цымбалюк-Романовской к Евгению Парфенову, сообщает "Московский комсомолец". Пианистка хотела наказать адвоката за слова, сказанные в интервью, о том, что она колола легендарному актеру Армену Джигарханяну (на тот момент – ее супругу) некое вещество под видом инсулина. Якобы сильнодействующие успокоительные так влияли на артиста, что он все время пребывал в странном состоянии.
В свою очередь представители Парфенова отмечали, что его фразы носили исключительно оценочный характер. В разговоре с сотрудником СМИ юрист подбирал крайне осторожные формулировки и ничего не утверждал.
Напомним, что это уже второе поражение Виталины Цымбалюк-Романовской в суде. Ранее Мировой суд Москвы приговорил скандально известную пианистку к 250 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни. Кроме того, с нее было решено взыскать 200 тысяч рублей в счет Джигарханяна – за моральный вред.
По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в кабинете супруга, а позже передала видеозапись ток-шоу. Пианистка виновной себя не считает, однако готова мести улицы горячо любимой столицы.
Бизнесмен отреагировал на слова балерины
Финансовые подробности не раскрываются
Украинский лидер спешно эвакуируется из Незалежной
Общественность никак не может успокоиться