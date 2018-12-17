Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла отстоять честь и достоинство. Суд отклонил иск скандально известной пианистки.

Перовский районный суд Москвы отклонил иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда Виталины Цымбалюк-Романовской к Евгению Парфенову, сообщает "Московский комсомолец". Пианистка хотела наказать адвоката за слова, сказанные в интервью, о том, что она колола легендарному актеру Армену Джигарханяну (на тот момент – ее супругу) некое вещество под видом инсулина. Якобы сильнодействующие успокоительные так влияли на артиста, что он все время пребывал в странном состоянии.

В свою очередь представители Парфенова отмечали, что его фразы носили исключительно оценочный характер. В разговоре с сотрудником СМИ юрист подбирал крайне осторожные формулировки и ничего не утверждал.

Напомним, что это уже второе поражение Виталины Цымбалюк-Романовской в суде. Ранее Мировой суд Москвы приговорил скандально известную пианистку к 250 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни. Кроме того, с нее было решено взыскать 200 тысяч рублей в счет Джигарханяна – за моральный вред.

По версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в кабинете супруга, а позже передала видеозапись ток-шоу. Пианистка виновной себя не считает, однако готова мести улицы горячо любимой столицы.