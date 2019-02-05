В Москве массово эвакуируют здания из-за угроз взрыва

В Москве происходит массовая эвакуация зданий. В торговые центры и учебные заведения поступают сообщения о минировании.
Кинологи проверяют 12 ТЦ, школу и три административных здания, передает Пятый канал. Есть информация о минировании Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Студенты и преподаватели эвакуированы.
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