В Москве бармен убил клиента на открытии заведения

В столице открытие нового бара было омрачено происшествием. Во время мероприятия бармен убил неугомонного гостя.
Сообщается, что один из клиентов заведения не хотел уходить ни под утро, ни после закрытия. Ему было отказались наливать, но тогда мужчина пошел за бар и начал вливать в себя все, что видел. 26-летний бармен не стерпел подобного поведения. Мужчины подрались, в результате чего пьяный клиент скончался, передает Telegram-канал Mash.
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