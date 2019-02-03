В Москве бармен убил клиента на открытии заведения

Последние новости по делу Арашукова Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Воскресенье 3 февраля
Лента новостей
11:08
"Считаю делом позорным": Виторган взбесился после слов Собчак о разводе
10:46
"Бездарный фанерный концерт": Пугачеву призывают отказаться от подаренных миллионов
10:17
Пережившая трагедию жена Лещенко убита горем
06:09
Брежнева выложила видео с прогулкой топлес
03:06
Звезда "Дома-2" неожиданно объявила о разводе
00:03
По стопам Волочковой: Бывший муж Бузовой сфотографировался в банной бочке
21:07
Скандальный принц Гарри публично унизил оскароносную актрису
17:49
"Просто средство": как Собчак использовала режиссера Богомолова
16:33
Муцениеце показала, как отдыхает без Прилучного
16:12
"Рожайте от русских": обвиненную в киднеппинге актрису освободили из-под стражи
16:09
Володин: Выходом из ДРСМД США поставили под удар Европу
15:31
"Все расплывается": Леонид Агутин начал терять зрение
14:17
"Баба Лена": 40-летняя Летучая шокировала снимком без макияжа
13:50
"Неадекватный человек": Дочь Даны Борисовой сбежала из дома
13:24
Стало известно о третьем ребенке Хабенского
13:08
Путин ответил на выход США из ракетного договора супермощным оружием
12:23
"Как Бузова": Кудрявцеву смешали с грязью после публикации редкого снимка
12:05
Брошенная Кридом Клюкина объявила о свадьбе
11:35
Володин направил на благотворительность 38 миллионов
11:28
Пугачеву обвинили в провалах России на Евровидении
10:43
"Беременная" от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова
10:35
"Звезда фотошопа". Седокова выложила новое откровенное фото
07:02
Замешана черная магия: перепуганные участники шоу "Дом-2" зовут священника
05:49
"Спроектирован неверно": поразительное откровение про Крымский мост
00:55
Ушедшая от неверного мужа Кравец подбирает свадебное платье
23:12
"Птица в клетке": Муж лишил меня жизни
21:59
Раскрыт тайный смысл воссоединения Крыма с Россией
21:56
Поклонники испугались за резко осунувшегося Басилашвили
21:39
Клоунский макияж и пластика носа: подруга выдала позорные секреты Маркл
21:38
Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года
21:19
Раскрыта загадка проклятия гробницы Тутанхамона
21:18
Известной актрисе грозит 20 лет за похищение ребенка
20:27
Девушка 12 лет проходила с кольцом в ноздре
19:41
Смерть знаменитой актрисы потрясла Галкина
19:40
Назван богатейший в истории человек
19:30
В Ижевске машина врезалась в столб и перевернулась
19:25
"Единая Россия" займется продвижением социальных проектов
19:15
"Пытался внести картины в Третьяковку": Садальский поднял на смех Сафронова
19:13
Вспышка дизентерии в детсадах столицы оказалась постановкой ФБК
19:07
Зайцева откровенно высказалась о связи с Шукшиным
19:07
Истерзанный болезнями Билан не может отказаться от убивающей привычки
18:57
В Татарстане угонщики врезались в сугроб
18:44
В больнице Нижнего Тагила погиб младенец
18:31
В Тюмени у пенсионера из легкого достали зубную коронку
18:27
В разборки Ахеджаковой и Галкина втянули Дубовицкую
18:19
При обрушении заброшенного дома под Омском погиб человек
18:11
В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел пожар
18:00
Вскрылись жуткие подробности убийства 20-летней модели
17:54
Здоровье занесенного снегом Мерзликина вызвало опасение
17:50
"Единая Россия" освободит учителей от административной нагрузки
17:49
В Ростове эвакуировали посетителей супермаркета из-за дымовой шашки
17:34
Очевидцы заявили о разрушении опоры Крымского моста
17:21
Мать известной певицы погибла в страшном ДТП
17:09
"Разведенка с прицепом": Лорак отказалась от вялого секса
17:08
Тимошенко нелепо оправдалась за нокаут от Зеленского
16:54
Исхудавший Меньшиков напугал болезненным видом
16:50
В питерском ресторане начали готовить из отходов
16:48
Клявшаяся в вечной любви Максакова вычеркнула из памяти убитого мужа
16:25
Совет на выходные
16:22
Хамоватого Порошенко отправили на поклон к Путину
16:22
Бузова кардинально изменила внешность
16:08
Есть пострадавшие: в Башкирии вылетел в кювет автобус с детьми
15:57
Навальный снял фальшивку про "детскую эпидемию"
15:46
Гузеева показала редкое фото с Глаголевой
15:14
"Неприятно идеален": Брежнева высказалась о красавце-Лазареве
14:43
Внук присосавшейся к бюджету Пугачевой просит денег у народа
14:29
В Кузбассе за рулем автомобиля сгорел водитель
14:21
"Килограммы денег и золотые слитки": роскошная жизнь криминального клана Арашуковых
13:59
"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение
13:56
Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
13:51
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 февраля 2019 года
13:43
Болезнь без диагноза
13:40
Спустя 60 лет: рассекречены сенсационные данные по делу Дятлова
13:31
В Коми укравшим шоколадки подросткам вынесли суровый приговор
12:55
Ученицу Табакова втянули в жуткое дело с похищением ребенка
12:47
"Порнофильмы" против "Аквариума": "Чартова дюжина" едет в Северную столицу
12:38
Лишившийся мужского органа известный певец запил после потери жилья
12:15
Оставшаяся без волос Волочкова показала нового мужчину
12:06
Прилюдно ласкавший жену Порошенко привел народ в ярость
11:45
Главные события Москвы
11:16
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель
11:11
Оскандалившаяся из-за драки мужа Собчак сделала неожиданный ход
11:05
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
10:53
Боец Федор Емельяненко в пятый раз стал отцом
10:47
Больной раком Юдашкин почти не говорит
10:39
У звезды "Дома-2" провалился нос после пластических операций
10:27
Вор похитил картину Куинджи из Третьяковки ради встречи с Путиным
10:21
В Чите машина скорой помощи протаранила несколько иномарок
10:03
Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
09:48
"Куда девать 30 миллиардов?!" – сенатор Арашуков удивил Соловьева
09:45
Что скрывает Ани Лорак: подробности развода певицы
09:09
По следам Кати Лель: финалиста "Битвы экстрасенсов" похитили инопланетяне
08:58
Галкин вынудил опозоренную Ахеджакову бежать
08:43
В Кизляре загорелся торговый центр
08:18
Оставила следы: Канделаки распекли за скандальную связь с сенатором Арашуковым
08:11
Истерзанная Кейт Миддлтон отказалась от еды из-за стычек с Меган Маркл
07:30
Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста
03:12
"Отрежь ресницы": экс-участница об унижениях на шоу "Дом-2"
00:45
Успеху везунчика Зеленского нашли объяснение
23:05
Чтобы возлюбленный не соскочил: Волочкова от икон бросилась к колдунье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наглец Лукашенко вонзил нож в спину Путину
"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение
Внук присосавшейся к бюджету Пугачевой просит денег у народа
"Просто средство": как Собчак использовала режиссера Богомолова
"Беременная" от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова
Очевидцы заявили о разрушении опоры Крымского моста
Происшествия

В Москве бармен убил клиента на открытии заведения

прочитано 390 раз

В столице открытие нового бара было омрачено происшествием. Во время мероприятия бармен убил неугомонного гостя.

Сообщается, что один из клиентов заведения не хотел уходить ни под утро, ни после закрытия. Ему было отказались наливать, но тогда мужчина пошел за бар и начал вливать в себя все, что видел. 26-летний бармен не стерпел подобного поведения. Мужчины подрались, в результате чего пьяный клиент скончался, передает Telegram-канал Mash.

3 февраля 2019, 09:59

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тимошенко нелепо оправдалась за нокаут от Зеленского
Хамоватого Порошенко отправили на поклон к Путину
Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель

Шоу-бизнес

Садальский завалил украшениями отказывающуюся от ЗАГСа Бледанс
"Считаю делом позорным": Виторган взбесился после слов Собчак о разводе
"Бездарный фанерный концерт": Пугачеву призывают отказаться от подаренных миллионов
Пережившая трагедию жена Лещенко убита горем

Проишествия

Студентов МГУ задержали за изготовление взрывчатки
Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

"Баба Лена": 40-летняя Летучая шокировала снимком без макияжа

Подписчики разошлись во мнениях насчет красоты известной телеведущей
Шоу-бизнес

Пережившая трагедию жена Лещенко убита горем

Супруга знаменитости дала интервью
Шоу-бизнес

"Звезда фотошопа". Седокова выложила новое откровенное фото

На украинскую певицу накинулись в соцсетях
Шоу-бизнес

"Толстая прыщавая уродина": у заносчивой пассии Петросяна лопнуло терпение

Избранница юмориста устала от внимания прессы

Гороскоп

Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег

Фоторепортажи

Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Регионы

Вскрылись жуткие подробности убийства 20-летней модели
Очевидцы заявили о разрушении опоры Крымского моста
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
Призрак Аршавина терроризирует россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru