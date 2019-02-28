Топ-менеджера крупного банка и еще шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза
Группа экстремалов из Московской области отправилась в закрытую для катания зону недалеко от курорта Архыз. Волна снега накрыла туристов. В результате инцидента один человек погиб, шестеро пострадали.
В составе группы находился директор казначейства банка "Открытие", 50-летний Дмитрий Орлов, передает Telegram-канал Mash. Пострадавшего с многочисленными переломами доставили в госпиталь. Остальным лыжникам тоже оказывают необходимую помощь. ЧП унесло жизнь члена Ассоциации горных гидов России Сергея Камбалова, сообщает ТАСС.
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