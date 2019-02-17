В центре Москвы мужчину насмерть забили в драке

На проходной в здании Центрального Телеграфа в центре Москвы между посетителем и охранником возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки мужчины упали на пол. В какой-то момент охранник заметил, что его оппонент не подает признаков жизни, передает сетевое издание m24.ru. Сейчас на месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.