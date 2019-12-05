Мужчина умер во время собеседования на работу

Мужчина скончался во время собеседования при приеме на работу. Трагический случай произошел в китайском городе Ханчжоу.
По данным Lenta.ru, 36-летний кандидат отвечал на вопросы интервьюера и неожиданно почувствовал себя плохо. Внезапно мужчина потерял сознание и упал на стол. Его экстренно доставили в ближайшую больницу.
К сожалению, врачам не удалось спасти мужчину. Он умер от остановки сердца.
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