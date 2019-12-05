В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве правоохранители задержали водителя такси, подозреваемого в изнасиловании пассажирки. Возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.
Инцидент произошел утром 1 декабря. Две девушки вызвали такси, чтобы доехать до дома. Во время поездки пассажирки уснули. Тогда водитель остановил машину во дворе и надругался над одной из клиенток.
Как сообщает "Царьград", девушка проснулась и попыталась оказать сопротивление. В конце концов ей удалось выбраться из машины. Потерпевшая вызвала сотрудников полиции.
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