Королева красоты разбилась в страшной аварии

Победительница конкурса красоты "Мисс Пакистан Мир-2012" Заниб Навид погибла в страшном ДТП. Родственники модели объявили о сборе средств на похороны.
Авария произошла 1 декабря в американском штате Мэриленд. Навид ехала по автомагистрали за рулем Mercedes CL2 и в какой-то момент потеряла управление. Машина врезалась в ограждение, после чего перевернулась, передает Lenta.ru.
Модель погибла на месте. По предварительным данным, в ее крови не было обнаружено следов алкоголя. Полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося.
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