Сбили и переехали КамАЗом: крымчанин погиб в жутком ДТП

Житель Крыма стал жертвой трагической аварии, которая произошла на полуострове возле поселка Красная Зорька. Мужчину сбил легковой автомобиль, после чего его переехал грузовик КамАЗ с прицепом, сообщает в четверг портал Vse42.ru.
Крымчанин переходил дорогу по неосвещенному пешеходному переходу вместе со своей спутницей. В пару "влетела" китайская иномарка Geely. Женщина получила травмы, а мужчина остался лежать на дороге и попал под колеса большегруза, водитель которого не заметил его тела из-за отсутствия света. Водитель легкового автомобиля скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан полицейскими.
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