Перенапрягся: знаменитый актер порвал половой орган на сцене

В одной из сцен спектакля "Машина Мюллер" в столичном "Гоголь-центре" актер Евгений Романцов получил жуткую травму. Перелезая через ограду, от перенапряжения он порвал свой детородный орган.
Авторы телеграм-канала "Закулиска", обнародовавшие информацию, желают Романцову скорейшего выздоровления. Редакция "Дни.ру" присоединяется к теплым словам светских обозревателей.
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