У подмосковного таксиста нашли килограмм героина

Сотрудники МВД России задержали в подмосковном Одинцово таксиста, при котором был обнаружен килограмм героина. Наркотик в порошковом виде был упакован в сверток, сообщает в четверг сайт "Подмосковье сегодня".
Выяснилось, что 34-летний уроженец ближнего зарубежья сбывал запрещенное вещество в разных городах страны, делая закладки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на торговлю наркотиками. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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