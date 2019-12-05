Худрука Московского театра клоунады срочно реанимируют

Художественного руководителя Московского театра клоунады Терезу Дурову срочно реанимируют дома. Позже ее доставят в больницу.
По данным телеграм-канала Mash, Дурова потеряла сознание у себя дома, на Кутузовском проспекте.
У внучки прославленного артиста подозрение на инсульт.
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