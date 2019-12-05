Священник выпал из окна и разбился на глазах у жителей Хабаровска

В Хабаровске на глазах у прохожих насмерть разбился 34-летний иерей Дионисий, в миру Денис Проскурин. Священнослужитель выпал из окна своей квартиры на пятом этаже, сообщает URA.ru.
Проскурин занимал должность проректора Хабаровской духовной семинарии. Он проживал по адресу: улица Олега Кошевого, 9. Прибывшие врачи констатировали смерть. Представители местной епархии подтвердили, что мужчина был служителем церкви.
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