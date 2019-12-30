Звезда сериала "Интерны" попала в больницу

Актер Сергей Бадюк попал в одну из больниц Таиланда. Во время путешествия у него начал выходить камень.
По данным издания "Вечерняя Москва", медики и страховая компания отказали ему в срочной операции. Стоит отметить, что Сергей Бадюк снялся в нескольких известных российских фильмах и сериалах, среди которых "Интерны" и "Родина".
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