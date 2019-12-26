На оранжевой ветке московского метро случился сбой из-за падения пассажира на пути

Утром 26 декабря на Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой. Движение поездов от "Октябрьской" до "Проспекта мира" было на время остановлено из-за падения пассажира на пути.
Как сообщает "Вечерняя Москва", инцидент произошел на станции "Китай-город". Мужчина упал под прибывающий состав по неосторожности. Чтобы поднять пассажира, сотрудники подземки сняли напряжение с контактного рельса.
По данным телеканала "360", мужчина выжил. Сотрудники полиции вызвали скорую. Позже пресс-служба московского метро сообщила, что движение на участке Калужско-Рижской линии восстановлено и введено в график.
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