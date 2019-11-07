Во время спектакля в театре на людей обрушился потолок

Во время спектакля "Смерть коммивояжера" в лондонском театре Пикадилли на зрителей упал потолок. Несколько человек получили травмы, передает телеканал "360".
По предварительной информации, конструкции кровли разрушились от времени. Очевидцы рассказали, что незадолго до происшествия слышали шум бегущей воды. Причины инцидента выясняют специалисты, сообщает Пятый канал.
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