На нефтебазе под Новороссийском произошел крупный пожар

В четверг, 7 ноября, на территории нефтебазы "Грушевая" под Новороссийском произошел крупный пожар. Как сообщает "Комсомольская правда", загорелся один из резервуаров подземного хранения нефтепродуктов.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. К ликвидации возгорания были привлечены 33 единицы техники и 91 человек. По предварительным данным, пострадали пятеро, передает "Интерфакс".
По словам пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина, происшествие не повлияло на отгрузку нефти в порту Новороссийска. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты, отмечает телеканал "360".
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