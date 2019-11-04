В Москве из-за сообщения о минировании проверяют ГУМ на Красной площади

В Москве из-за анонимного звонка о "минировании" столичные правоохранители проверяют ГУМ на Красной площади. Посетителей торгового комплекса еще не выводили из здания. Подробности инцидента уточняются, передает РИА Новости.
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